Производитель военной экипировки из Уфы поддерживает участников СВО

Частичная мобилизация в стране закончится в ближайшие две недели. Об этом президент России заявил на пресс-конференции в Астане. По словам главы государства, на сегодняшний день для участия в спецоперации призвали 222 тысяч человек. Между тем одна из резонансных тем последнего времени – цены на военное обмундирование. В противовес спекулянтам российский производитель экипировки, который расположен в Уфе, продолжает поддерживать участников военной спецоперации, снабжая своей продукцией бойцов.

Это полный комплект обмундирования, разработанный как раз для военнослужащих. Боевая укладка включает более 50 наименований продукции, сшитой на уфимской фабрике «Магеллан». На протяжении последних 8 лет на предприятии занимались разработкой, внедрением и проводили войсковые испытания полного комплекта обмундирования. Задача – добиться того, чтобы человек, находящийся на передовой, комфортно себя чувствовал при температурах от +40 до –45 градусов.

Людям, выполняющим те или иные задачи, находящимся в боевых действиях, нужна именно многофункциональная одежда. Чтобы у него оставалось тело сухим и он, находясь в одежде, не чувствовал дискомфорта. Чтобы такую одежду произвести, мы многие коллекции отдавали в разные подразделения.

Владимир Наумов, представитель компании
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Все комплекты одежды для военнослужащих прошли испытания в реальных условиях. Теперь же обмундирование, произведенное на уфимском «Магеллане», помогает нашим военнослужащим выполнять поставленные задачи в специальной военной операции на Украине. Часть этой продукции отправляется в рамках гуманитарной помощи от предприятия.

В зависимости от того, какой объем у нас продается, 10 процентов от всего продаваемого объема мы отправляем гуманитарной помощью, потому что там у нас заложена прибыль где-то 15-20 процентов, вот 10 процентов с прибыли – как по заповедям положено: отдай 10 процентов – вот мы 10 процентов отдаем. Мы через «Народный фронт» отправляем во все формируемые батальоны. Вот сейчас тоже готовим три фуры к отправке, у нас там на складах полностью провели ревизию, сейчас отправляем.

Игорь Шальнов, собственник компании
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