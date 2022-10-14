Производитель военной экипировки из Уфы поддерживает участников СВО

Частичная мобилизация в стране закончится в ближайшие две недели. Об этом президент России заявил на пресс-конференции в Астане. По словам главы государства, на сегодняшний день для участия в спецоперации призвали 222 тысяч человек. Между тем одна из резонансных тем последнего времени – цены на военное обмундирование. В противовес спекулянтам российский производитель экипировки, который расположен в Уфе, продолжает поддерживать участников военной спецоперации, снабжая своей продукцией бойцов.
Это полный комплект обмундирования, разработанный как раз для военнослужащих. Боевая укладка включает более 50 наименований продукции, сшитой на уфимской фабрике «Магеллан». На протяжении последних 8 лет на предприятии занимались разработкой, внедрением и проводили войсковые испытания полного комплекта обмундирования. Задача – добиться того, чтобы человек, находящийся на передовой, комфортно себя чувствовал при температурах от +40 до –45 градусов.
Все комплекты одежды для военнослужащих прошли испытания в реальных условиях. Теперь же обмундирование, произведенное на уфимском «Магеллане», помогает нашим военнослужащим выполнять поставленные задачи в специальной военной операции на Украине. Часть этой продукции отправляется в рамках гуманитарной помощи от предприятия.