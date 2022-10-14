Производитель военной экипировки из Уфы поддерживает участников СВО

В зависимости от того, какой объем у нас продается, 10 процентов от всего продаваемого объема мы отправляем гуманитарной помощью, потому что там у нас заложена прибыль где-то 15-20 процентов, вот 10 процентов с прибыли – как по заповедям положено: отдай 10 процентов – вот мы 10 процентов отдаем. Мы через «Народный фронт» отправляем во все формируемые батальоны. Вот сейчас тоже готовим три фуры к отправке, у нас там на складах полностью провели ревизию, сейчас отправляем.

Игорь Шальнов, собственник компании