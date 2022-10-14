Десять жителей Башкирии стали лауреатами премии «Команда Путина»

Почетная награда была инициирована Общероссийским народным фронтом. Ее главная цель – отметить тех людей, которые помогают своей стране и ее жителям искренне и бескорыстно.
Среди отмеченных премией – водители-добровольцы Александр Анисимов и Валентин Вайтович, волонтеры-медики Эльвира Халисова и Лиана Чабанова. Они в числе других врачей дежурили 14 марта, когда в центр Донецка попала тактическая ракета «Точка-У». Награду вручили и пожарному Дмитрию Фархутдинову. Чтобы не допустить распространения огня, он проник в эпицентр и ликвидировал очаг возгорания.
Премию получили и те, кто помогал собирать и доставлять гуманитарную помощь: ветераны боевых действий Альфит Нигаматьянов и Тимерьян Ражапов, Константин Яшин из Белебеевского района. С 2015 года они собрали и доставили в зону военного конфликта более 87 тонн гуманитарного груза.
Среди награжденных были и наши коллеги из информационного агентства «Башинформ» – журналист Азат Гиззатуллин и фотограф Олег Яровиков. Благодаря их работе мы узнавали о происходящем в Донецкой и Луганской народных республиках.