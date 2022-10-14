В Башкирии открылось представительство Клуба молодых промышленников

Благодаря ресурсу клуба – председателем попечительского совета является вице-премьер российского правительства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров – участники могут продвигать свои проекты на федеральном уровне. Сами молодые промышленники считают, что и в Башкортостане удалось выстроить эффективную модель поддержки бизнеса. Неслучайно республика второй год подряд возглавляет российский рейтинг эффективности промышленной политики. Один из существенных видов помощи – предоставление площадок для производства на базе индустриальных парков и промышленных центрах со всеми необходимыми коммуникациями и площадями.