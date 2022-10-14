В Башкирии открылось представительство Клуба молодых промышленников

На сегодняшний день в организации состоят участники из 30 регионов страны. Башкирское отделение возглавил замдиректора туймазинской фабрики «Корона» Алмаз Мамлеев, занявший второе место в топ-100 лучших руководителей региональных предприятий.

Клуб объединяет молодых промышленников до 40 лет, содействует развитию передовых технологий, помогает в диалоге с властями, госкорпорациями и крупнейшими отраслевыми заказчиками. 

Мы понимаем, что крупные промышленные предприятия сегодня живут сами по себе, входят в концерны, холдинги и получают меры поддержки на другом уровне. А средние предприятия, более активные, в таком формате даю обратную связь, мы узнаем, какие меры поддержки нужны. Кроме того, такие клубы помогают кооперации средних предприятий.

Александр Шельдяев, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан, министр промышленности, энергетики и инноваций
Фото №1 - В Башкирии открылось представительство Клуба молодых промышленников

Благодаря ресурсу клуба – председателем попечительского совета является вице-премьер российского правительства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров – участники могут продвигать свои проекты на федеральном уровне. Сами молодые промышленники считают, что и в Башкортостане удалось выстроить эффективную модель поддержки бизнеса. Неслучайно республика второй год подряд возглавляет российский рейтинг эффективности промышленной политики. Один из существенных видов помощи – предоставление площадок для производства на базе индустриальных парков и промышленных центрах со всеми необходимыми коммуникациями и площадями.

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