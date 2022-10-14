В Башкирии пьяному водителю, погубившему четырех девушек, продлили меру пресечения

Сегодня в Чекмагушевском межрайонном суде началось разбирательство по смертельному ДТП в Бакалах. На скамье подсудимых – Марс Гузаяров. Мужчина на большой скорости сбил четырех девушек. После выяснилось, что водитель элитного автомобиля был пьян.

Пусть живет с этой болью, как мы. Долгой жизни ему желаем. – Не простите? – Нет. Но ему зла не жалеем, ему с этим жить. Бог ему судья теперь.

Погибшим девушкам было от 16 до 19 лет. На заседании родители девочек не могли сдержать слез. Сегодня также Гузаярову продлили меру пресечения в виде заключения под стражу на 3 месяца. Подозреваемый продолжит пребывание в дюртюлинском СИЗО до оглашения приговора и вступления его в законную силу. За ДТП с четырьмя погибшими ему грозит до 15 лет лишения свободы.