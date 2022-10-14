Народный артист РСФСР Фидан Гафаров празднует 75-летие

Легендарный актер и певец Фидан Гафаров отмечает свой 75-летний юбилей. Бенефис артиста прошел на сцене Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури.

Башдрамтеатр выбран местом проведения юбилейного концерта неслучайно, так как его сцена является родной для актера и певца. В 70-80 годы зрители приходили сюда специально «на Гафарова», тогда популярность будущего народного артиста Башкортостана превосходила даже советских звёзд. Кумиром для миллионов он остается и сегодня.

Репертуар Фидана Гафарова включает свыше 100 ролей в драматургических произведениях всех жанров. И в каждый образ он вкладывал душу и играл от чистого сердца. С именем артиста связана целая эпоха в башкирском национальном театре. Сценическое мастерство он не утратил и сегодня.

С самых первых лет творчества Фидан Гафаров воплощал в себе самую сокровенную тему театра – тему любви, и она продолжалась на протяжении многих лет. Мог сыграть одинаково хорошо и в драме, и в трагедии, и в комедии. А за роль Марагима в повести Мустая Карима «Долгое-долгое детство» Фидан Сафич был удостоен государственной премии Башкирской АССР им. Салавата Юлаева.

Фидан Гафаров известен не только как актер, но и как великолепный певец с неповторимыми вокальными данными. Многие сценические герои требовали от актера умения петь, и его красивый, неповторимого тембра голос также стал одной из составляющих его огромного успеха у зрителей. Песня «Уфимские липы» композитора Рима Хасанова на слова поэта Назара Наджми в исполнении Фидана Гафарова стала самым популярным хитом на башкирском языке и неофициальным гимном столицы нашей республики.