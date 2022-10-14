В Уфе завершился кубок республики по спортивной гимнастике

Первое крупное соревнование на новом спортобъекте. В Уфе сегодня завершился кубок республики по спортивной гимнастике. Турнир прошел в центре имени Светланы Хоркиной. Этот вид спорта в республике развивается в Уфе и в Стерлитамаке. Атлеты из этих городов и разыграли медали состязаний. Отдельно выступали обладатели юношеских и взрослых разрядов и мастера.

Удержалась и продолжила выступление. Соревнования по спортивной гимнастике – это в первую очередь борьба нервов. И здесь Полине Суховерской из Стерлитамака практически нет равных. Ранее она вошла в четверку лучших на первенстве Приволжского федерального округа, затем выступала на первенстве страны. Тот опыт пригодился сейчас: за день до кубка республики гимнастка потянула руку на тренировке. Но не снялась с турнира, а решила выступить.

Члены сборной Башкортостана Арина Хабирова и Сабина Мухамедьярова мыслями уже в финале соревнований. Первый день турнира кубка республики для мастеров – отборочный. У перворазрядников другой регламент: они должны выступить с обязательной программой, а затем показать произвольную. Всего участницы должны выполнить: опорный прыжок, вольные упражнения, выступить на бревне и на брусьях.

Переживают не только участницы, но и судьи и организаторы турнира. Это первые соревнования республиканского уровня в новом центре гимнастки в Уфе.