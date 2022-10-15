В Башкирии 60-летний водитель сбил двух женщин

В Башкирии за последние сутки на республиканских дорогах произошло пять ДТП, в них травмы получили семь человек, сообщил глава ГИБДД РБ Владимир Севастьянов.

В одном из ДТП пострадали сразу две женщины. Вечером 14 октября в селе Иглино на ул. Ленина 60-летний автомобилист, который управлял иномаркой Toyota Corolla, наехал на двоих пешеходов: женщин 48 и 49 лет.

Обе были госпитализированы с разными травмами. Сам водитель заверил, что одна из пострадавших в миг до ДТП лежала на дороге, а вторая женщина пыталась ее поднять. Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства произошедшего.