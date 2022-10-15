В Стерлитамаке проходит VIII Кубок ЕврАзии (EurAsiaCup) по всестилевому каратэ

В Стерлитамаке 14 октября стартовали масштабные соревнования - VIII Кубок ЕврАзии (EurAsiaCup) по всестилевому каратэ. Торжественное открытие с участием главного спонсора и представителей городской администрации состоялось 15 октября.

В соревнованиях принимают участие более 1600 спортсменов, которые представляют 36 регионов России, в том числе каратисты из Башкирии. Последний день Кубка – 16 октября. Посетить соревнования может любой желающий. Вход свободный.

Среди участников – спортсмены разных возрастов и весовых категорий, начиная от 12-13 лет. Они демонстрируют свои навыки как в одиночку на татами, так и в парном бою.