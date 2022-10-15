В Башкирии из-за молочной фермы в реке погибла рыба, возбуждено уголовное дело

В Башкирии природоохранной межрайонной прокуратурой была проведена проверка после публикаций в соцсетях, в которых говорилось о гибели рыбы в реке Узень. Виновника нашли.

Прокуратурой установлено, что ООО молочная ферма «Урожай» складировала отходы жизнедеятельности крупнорогатого скота рядом с тремя реками на территории Аургазинского района: Сокат, Кляуле и Узень. В июле из-за дождей эти отходы оказались в водные объекты, что и стало причиной загрязнения рек. В итоге это привело к массовой гибели рыбы.

По результатам проведенного специалистами расчета сумма причиненного ущерба составила свыше 800 тыс. рублей. В этой связи по инициативе природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение поверхностных водных объектов, если это деяние причинило существенный вред животному миру, рыбным запасам). Ход и результаты его расследования находятся на контроле надзорного ведомства. Пресс-служба Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры

Также предприятие привлечено к административной ответственности за нарушение требований к охране водных объектов. Организация должна оплатить штраф в размере 180 000 рублей.

В адрес руководителя организации внесено представление об устранении выявленных нарушений. По результатам прокурорского вмешательства обществом причиненный ущерб возмещен в полном объеме. Пресс-служба Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры