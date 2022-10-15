В Башкирии из-за молочной фермы в реке погибла рыба, возбуждено уголовное дело
В Башкирии природоохранной межрайонной прокуратурой была
проведена проверка после публикаций в соцсетях, в которых говорилось о гибели
рыбы в реке Узень. Виновника нашли.
Прокуратурой установлено, что ООО молочная ферма «Урожай»
складировала отходы жизнедеятельности крупнорогатого скота рядом с тремя реками
на территории Аургазинского района: Сокат, Кляуле и Узень. В июле из-за дождей
эти отходы оказались в водные объекты, что и стало причиной загрязнения рек. В
итоге это привело к массовой гибели рыбы.
По результатам проведенного специалистами расчета сумма
причиненного ущерба составила свыше 800 тыс. рублей. В этой связи по инициативе
природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ
(загрязнение поверхностных водных объектов, если это деяние причинило
существенный вред животному миру, рыбным запасам). Ход и результаты его
расследования находятся на контроле надзорного ведомства.