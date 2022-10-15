В Уфе в родильный дом №3 поставили новое оборудование

В Уфе в родильном доме №3 появился новый рентгеновский передвижной аппарат Mobildrive, который оснащен высокочастотным генератором. Аппарат универсален, он может выполнять любые рентгенографические исследования в цифровом формате.

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Приобретено оборудование за счет страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского образования Башкирии, пояснили в администрации Орджоникидзевского района Уфы. С данным аппаратом проводить исследование можно будет в десять раз быстрее, чем это позволял обычный рентген-аппарат.

Это позволит значительно снизить дозу обучения, что немаловажно при работе с новорожденными. Аппарат дает наилучшее качество изображения, с которым впоследствии можно дополнительно работать с помощью специализированных программ.

Пресс-служба администрации Орджоникидзевского района Уфы

Фото: пресс-служба администрации Орджоникидзевского района Уфы

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