В Уфе в родильный дом №3 поставили новое оборудование

В Уфе в родильном доме №3 появился новый рентгеновский передвижной аппарат Mobildrive, который оснащен высокочастотным генератором. Аппарат универсален, он может выполнять любые рентгенографические исследования в цифровом формате.

Приобретено оборудование за счет страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского образования Башкирии, пояснили в администрации Орджоникидзевского района Уфы. С данным аппаратом проводить исследование можно будет в десять раз быстрее, чем это позволял обычный рентген-аппарат.