В Башкирии организовали курсы подготовки граждан к потенциальной мобилизации

Выжить в экстремальных условиях. В Башкортостане организовали курсы подготовки граждан к потенциальной мобилизации. Проходят они рядом с аэродромом «Первушино». На протяжении трех дней опытные инструкторы, среди которых и ветераны войны, рассказывают и показывают гражданским, как вести себя в случае, если оказался в эпицентре боевых действий.

Разновидности наземных мин, принцип их работы и действия, которые необходимо предпринять в случае обнаружения взрывного устройства. Инструктор с позывным «Хаммер» объясняет, с какими неприятными сюрпризами можно столкнуться во время боевых действий.

Здесь представлена материально-техническая база противопехотных мин для обучения личного состава, чтобы личный состав избегал подрыва на них. Позывной «Хаммер»

Каждый из них участвовал в реальных боевых действиях, некоторые инструкторы прошли даже не одну горячую точку. Бывший разведчик спецназа с позывным «Бес» имеет опыт участия в двух чеченских кампаниях и вооруженном конфликте в Югославии. Он один из инициаторов проведения подобных курсов подготовки граждан к потенциальной мобилизации.

На данных курсах мы даем, как выжить в определенных экстремальных условиях, также небольшой опыт проведения боевых действий. Это передвижение в составе отделения, взвода, группы, мины изучаем, стрелковое оружие. Позывной «Бес»

Под открытым небом, в лесу, не разжигая костров в целях маскировки, на протяжении трех дней они учатся выживать в экстремальных условиях. И эти навыки точно лишними не будут, если кому-то из этих мужчин придется отправиться на передовую.

Концепция проекта в основном гражданская, то есть 80 процентов – это самовыживание. На примере своем я скажу: в прошлый выходной я пришел сюда в джинсах и с икеевской сумкой – полностью не готов, и вот за два дня я понял, какую нужно брать экипировку для самосохранения. Александр Андреев, соорганизатор курса подготовки

Отдельное внимание на курсах уделили медицинской составляющей. Как вколоть обезболивающее, остановить кровотечение с помощью жгута или перевязать рану. Всё это может пригодиться не только людям, потенциально подлежащим мобилизации, считают участники проекта.

Такое боевое мужское слаживание, достаточно интересно, ребята молодцы, организовали, просто супер. И я считаю, каждому нужно пройти это, потому что неизвестно, завтра в какую позу нас жизнь поставит, поэтому нужно быть готовым. Владимир Коровкин, участник курса подготовки