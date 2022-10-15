В Башкирии организовали курсы подготовки граждан к потенциальной мобилизации

Выжить в экстремальных условиях. В Башкортостане организовали курсы подготовки граждан к потенциальной мобилизации. Проходят они рядом с аэродромом «Первушино». На протяжении трех дней опытные инструкторы, среди которых и ветераны войны, рассказывают и показывают гражданским, как вести себя в случае, если оказался в эпицентре боевых действий.
Разновидности наземных мин, принцип их работы и действия, которые необходимо предпринять в случае обнаружения взрывного устройства. Инструктор с позывным «Хаммер» объясняет, с какими неприятными сюрпризами можно столкнуться во время боевых действий.
Каждый из них участвовал в реальных боевых действиях, некоторые инструкторы прошли даже не одну горячую точку. Бывший разведчик спецназа с позывным «Бес» имеет опыт участия в двух чеченских кампаниях и вооруженном конфликте в Югославии. Он один из инициаторов проведения подобных курсов подготовки граждан к потенциальной мобилизации.
Под открытым небом, в лесу, не разжигая костров в целях маскировки, на протяжении трех дней они учатся выживать в экстремальных условиях. И эти навыки точно лишними не будут, если кому-то из этих мужчин придется отправиться на передовую.
Отдельное внимание на курсах уделили медицинской составляющей. Как вколоть обезболивающее, остановить кровотечение с помощью жгута или перевязать рану. Всё это может пригодиться не только людям, потенциально подлежащим мобилизации, считают участники проекта.
Это вторые по счету курсы подготовки потенциально мобилизованных граждан. Организаторы планируют сделать их еженедельными, то есть каждую пятницу рядом с аэродромом «Первушино» будут собираться новые группы.