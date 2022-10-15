В Башкирии у семьи с 11 детьми сгорел дом: нужна помощь

Многодетная семья в Стерлитамаке лишалась крова. Пожар уничтожил дом, вещи и документы. В семье Беляковых 11 детей. В момент пожара дома были пятеро. 13-летняя девочка смогла вывести братьев и сестер, но сама сейчас в реанимации. Другие дети временно находятся в соцучреждениях. Семья просит о помощи, и дело тут в первую очередь не в деньгах.
Своих детей Елена Белякова обнимает, едва сдерживая слезы. Небольшие подарки, крепкие объятия и немного времени, чтобы провести вместе. Встречаться им приходится пока в стенах центра «Семья». Всем вместе жить пока не получается: Беляковы остались без крыши над головой после пожара в съемном доме.
Здесь только пятеро детей. Часть ребят с мамой у бабушки, остальные в других соцучреждениях и больницах. О том дне, когда она чуть не потеряла детей, Елена Белякова даже боится вспоминать. Говорит, что поехала отвозить старших на учебу. И звонок о том, что горит дом, едва не лишил чувств.
13-летняя Аня спасла четверых своих братьев и сестер. Она несколько раз забегала в пылающий дом, чтобы вывести всех. Сейчас девочка находится в ожоговом отделении реанимации. Врачи оценивают состояние как стабильное, угрозы жизни нет. Ей предстоит провести здесь еще как минимум неделю.
Сейчас Беляковым помогают волонтеры и центр «Семья». Отец семейства находится на заработках. Одеждой, необходимыми вещами, продуктами и мебелью их готовы обеспечить. Главная проблема – жилье. Подобрать площадь для столь большого семейства проблематично.
Кстати, волонтёры отмечают, что на горе семьи пытаются нажиться мошенники, которые объявляют фейковые сборы.
Тем, кто хочет оказать помощь Беляковым, можно позвонить по телефону: 8-919-616-60-26 ( Регина Биргулиева). Семья сейчас ищет место, где они смогут жить и где все дети будут вместе с родителями.