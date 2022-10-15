В Башкирии у семьи с 11 детьми сгорел дом: нужна помощь

Многодетная семья в Стерлитамаке лишалась крова. Пожар уничтожил дом, вещи и документы. В семье Беляковых 11 детей. В момент пожара дома были пятеро. 13-летняя девочка смогла вывести братьев и сестер, но сама сейчас в реанимации. Другие дети временно находятся в соцучреждениях. Семья просит о помощи, и дело тут в первую очередь не в деньгах.

Своих детей Елена Белякова обнимает, едва сдерживая слезы. Небольшие подарки, крепкие объятия и немного времени, чтобы провести вместе. Встречаться им приходится пока в стенах центра «Семья». Всем вместе жить пока не получается: Беляковы остались без крыши над головой после пожара в съемном доме.

Здесь только пятеро детей. Часть ребят с мамой у бабушки, остальные в других соцучреждениях и больницах. О том дне, когда она чуть не потеряла детей, Елена Белякова даже боится вспоминать. Говорит, что поехала отвозить старших на учебу. И звонок о том, что горит дом, едва не лишил чувств.

13-летняя Аня спасла четверых своих братьев и сестер. Она несколько раз забегала в пылающий дом, чтобы вывести всех. Сейчас девочка находится в ожоговом отделении реанимации. Врачи оценивают состояние как стабильное, угрозы жизни нет. Ей предстоит провести здесь еще как минимум неделю.

Сейчас Беляковым помогают волонтеры и центр «Семья». Отец семейства находится на заработках. Одеждой, необходимыми вещами, продуктами и мебелью их готовы обеспечить. Главная проблема – жилье. Подобрать площадь для столь большого семейства проблематично.

Кстати, волонтёры отмечают, что на горе семьи пытаются нажиться мошенники, которые объявляют фейковые сборы.