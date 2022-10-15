«Салават Юлаев» всухую обыграл нижнекамский «Нефтехимик» на домашнем льду

ХК «Салават Юлаев» завершил пятиматчевую домашнюю серию убедительной победой над нижнекамским «Нефтехимиком». Счёт в этой встрече открыл Иван Дроздов, а до первого перерыва отличился ещё и Павел Коледов.

Второй период вновь остался за юлаевцами. Третью шайбу в ворота гостей отправил Алексей Пустозёров, а окончательный счет в матче своим броском установил Сергей Шмелёв. 4:0. «Салават Юлаев» возвращается на третье место в Восточной конференции. Следующий матч подопечные Виктора Козлова проведут 18 октября на выезде против московского «Спартака».

Нефтехимик – очень хорошая и быстрая команда. Хорошо, что мы реализовали свои моменты, забили два гола в большинстве, хорошо, что забили.

Станислав Бочаров, нападающий ХК «Салават Юлаев»
Фото №1 - «Салават Юлаев» всухую обыграл нижнекамский «Нефтехимик» на домашнем льду

Повод есть всегда – работать на команду. Но ещё эмоциональный такой – день рождения ребенка, конечно, хотелось отличиться, но сегодня отличился блокированными шайбами.

Глеб Кузьмин, нападающий ХК «Салават Юлаев»
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