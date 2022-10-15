«Салават Юлаев» всухую обыграл нижнекамский «Нефтехимик» на домашнем льду

ХК «Салават Юлаев» завершил пятиматчевую домашнюю серию убедительной победой над нижнекамским «Нефтехимиком». Счёт в этой встрече открыл Иван Дроздов, а до первого перерыва отличился ещё и Павел Коледов.
Второй период вновь остался за юлаевцами. Третью шайбу в ворота гостей отправил Алексей Пустозёров, а окончательный счет в матче своим броском установил Сергей Шмелёв. 4:0. «Салават Юлаев» возвращается на третье место в Восточной конференции. Следующий матч подопечные Виктора Козлова проведут 18 октября на выезде против московского «Спартака».