В Уфе ТЮЗ открыл сезон премьерой спектакля «Дитя»

Уфимский Театр юного зрителя открыл сезон премьерой спектакля «Дитя» по пьесе Ильгиза Зайниева. В центре сюжета – извечное противостояние кошек и собак. Уличные животные ведут непримиримую борьбу за территорию.

Все они жертвы жесткого обращения человека. Но однажды они вместе находят человеческого младенца и решают вырастить его самостоятельно, чтобы ребенок помог им найти понимание с людьми. В постановке много вокальных партий, актеры поют вживую. В театре это первый подобный опыт.