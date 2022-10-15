В Уфе ТЮЗ открыл сезон премьерой спектакля «Дитя»

Уфимский Театр юного зрителя открыл сезон премьерой спектакля «Дитя» по пьесе Ильгиза Зайниева. В центре сюжета – извечное противостояние кошек и собак. Уличные животные ведут непримиримую борьбу за территорию.
Все они жертвы жесткого обращения человека. Но однажды они вместе находят человеческого младенца и решают вырастить его самостоятельно, чтобы ребенок помог им найти понимание с людьми. В постановке много вокальных партий, актеры поют вживую. В театре это первый подобный опыт.
Вокальные партии есть у всех 10 персонажей. К слову, право на музыку принадлежит Казанскому ТЮЗу, который предоставил материал уфимским коллегам. В этом сезоне театр представит несколько премьер. А спектакль «Дитя» творческий коллектив намерен показывать с благотворительной целью, чтобы собрать корм приюту для животных.