Памятник генералу Шаймуратову в Уфе: как создавали новый символ Башкирии

Благодаря памятнику защитникам Родины Советская площадь без преувеличения стала новой туристической Меккой Уфы. У мемориала уже проводятся фотосессии, экскурсии и даже организуются бракосочетания. Пока жители и гости Уфы изучают с помощью композиции историю, журналист БСТ проследила путь создания скульптуры.

Стремясь к идеалу, скульптуру лепили не просто с фотографий. Чтобы оживить многотонное изваяние, в мастерской побывали артисты балета, а прототипом коня Шаймуратова стал вот этот мерин.

Работа кропотливая. Деталям архитекторы уделяли особое внимание. Ведь малейшая неточность могла нарушить гармонию всей композиции. Возвели памятник по проекту народного художника России Салавата Щербакова и заслуженного архитектора Башкортостана Константина Донгузова. А работали над ним несколько десятков человек – художественные эксперты, литейщики, гранитостроители, историки.

Феноменально, что удалось выдержать такие сроки. У меня ощущение какого-то чуда, происходящего с этой стройкой. Не могу поверить, что это все сделано. Это был беспрерывный марафон и одновременно упоение этой темой. Все понимают, кто такой Шаймуратов, что такое Советская площадь и что это происходит сейчас. Константин Донгузов, заслуженный архитектор Республики Башкортостан

Чтобы создать этот постамент, скульпторы провели не один час на земле, где родился и вырос легендарный командир, изучив все документы, связанные с Минигали Шаймуратовым и его дивизией. И каждая деталь здесь неслучайна.

Тут есть, например, из башкирского эпоса. Урал-батыр на крылатом коне со львом. Наверху присутствует портрет Салавата Юлаева. И Шаймуратов говорил, что потомки Салавата не сдаются. Это его фраза, это непосредственно проходит единой нитью через всю историю башкир. Салават Щербаков, народный художник России, скульптор

Один рельеф композиции называется «Душа башкирского народа и его история в эпосе и легендах», второй – «Боевой дух 112-й Башкирской кавалерийской дивизии». На мемориальных башнях размещены списки бойцов: 78 Героев Советского Союза и пять полных кавалеров ордена Славы. А на фасаде можно увидеть геральдический щит, увенчанный Звездой Героя России.

Скульптура впечатляет не только деталями, но и своим масштабом. Сегодня это один из самых больших постаментов в республике. Высота мемориала достигает 15 метров. На весь ансамбль ушло 40 тонн бронзы. Соединили памятник и площадь классической архитектурной колоннадой.

Отливали памятник в Москве и Подмосковье. Скульптуру перевозили в столицу республики по частям, на фурах, а собирали воедино уже на месте. Сделан монумент из бронзы и мрамора, а для колоннады использовался мансуровский гранит родом из Учалинского района. Общие габариты композиции – 62 на 29 метров. К слову, как именно должна выглядеть конечная архитектура обновлённой Советской площади скульпторам подсказал Глава республики.

Для Башкирии, насколько я знаю, это самый масштабный комплексный монумент за последние несколько лет. Геннадий Правоторов, народный художник России /Москва/

Главное, что постамент по достоинству оценили сами жители республики. Несмотря на ранний час, у подножия памятника собираются не только ради экскурсии.

Обновлённая площадь привлекает жителей не только как место для фотосессий. Новой достопримечательностью пополнилась и маршрутная карта столичного экскурсионного автобуса. И первой же группой туристов, посетивших памятник, стали школьники из Кармаскалинского района – земляки легендарного командира.

Шаймуратов был выдающимся человеком, который бесстрашно шел в бой. И это справедливо, ведь ему не дали Героя СССР, а теперь и Героя России и посвятили памятник. Снежана Салиева, турист

Теперь пространство, которое долгое время уфимцы воспринимали лишь как унылую парковку, не просто заиграло по-новому. Памятник Шаймуратову и всем защитникам Родины словно собрал жителей республики воедино и вернул к родным истокам.

Необходимо понимать, что сооружение памятника на Советской площади глубоко символично. Именно здесь находился Обком партии, куда приходил Шаймуратов, когда формировал дивизию. Именно здесь находился призывной пункт, откуда уходили на фронт те, кто попал служить в другие воинские части. Для нас Советская площадь это еще и название, и сама архитектурная композиция, которая рассказывает о советском проекте модернизации, который позволил создать плеяду героев, позволил создать современную республику. Рамиль Рахимов, доцент кафедры историографии и источниковедения Башкирского государственного университета