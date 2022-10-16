Радий Хабиров наградил сотрудников БСТ орденом генерала Шаймуратова

В числе награжденных орденом Шаймуратова в честь Дня Республики были и сотрудники телеканала БСТ. Корреспондент службы новостей Азат Садреев и оператор Вадим Исламов получили награду из рук Главы Башкортостана Радия Хабирова.

Наши коллеги не раз ездили на Донбасс, сопровождая гуманитарные грузы. Журналисты подготовили сюжеты и специальные репортажи из освобожденных территорий, а также с передовой, где пообщались с эвакуированными жителями Мариуполя. В общей сложности Азат Садреев и Вадим Исламов проработали на Донбассе два месяца.

Зачастую, когда мы снимали репортажи, когда общались с местными жителями, войска ВСК дотягивались до городов, которые уже к тому моменту были освобождены. Иногда приходилось работать под обстрелами.

Азат Садреев, корреспондент службы новостей телеканала БСТ
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