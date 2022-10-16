Как поддерживают мобилизованных и их семьи в Башкирии

В Башкортостане организовали курсы подготовки граждан к потенциальной мобилизации.Проходят они рядом с аэродромом «Первушино». На протяжении трех дней опытные инструкторы, среди которых и ветераны войны, рассказывают и показывают гражданским, как вести себя в случае, если оказался в эпицентре боевых действий.
Разновидности наземных мин, принцип их работы и действия, которые необходимо предпринять в случае обнаружения взрывного устройства. Инструктор с позывным «Хаммер» объясняет, с какими неприятными сюрпризами можно столкнуться во время боевых действий.
Курсы для мужчин, которые могут попасть под частичную мобилизацию, позволяют научиться выживать в экстремальных условиях, а также овладеть навыками оказания первой медицинской помощи. Организаторы проекта планируют сделать такие выезды еженедельными.
А таким образом боевой дух поднимают тем, кому уже совсем скоро предстоит отправиться на специальную военную операцию. В День Республики Радий Хабиров поручил организовать концерты для мобилизованных, проходящих боевое слаживание в российских частях. В Саратовской области перед нашими бойцами выступила башкирская группа «Караван-сарай», а в Елани (Свердловская область) – творческие коллективы домов культуры Башкирии. После концерта бойцы рассказали о своём распорядке дня.
Жители Башкортостана поднимают боевой дух нашим воинам и на расстоянии. Волонтеры организовали 50 точек сбора гумпомощи по всей республике для участников специальной военной операции. Принимают медикаменты, теплую одежду, а также то, что согревает души бойцов – детские рисунки и письма от земляков.
Также в республике стартовала работа волонтерских штабов имени Шаймуратова. Они помогают семьям мобилизованных не только с посылками, но и оказывают психологическую помощь в колл-центре. В штаб поступило более двух тысяч звонков. В основном люди проявляют инициативу по оказанию гумпомощи, задают вопросы о частичной мобилизации, а также интересуются вступлением в ряды волонтеров.
В волонтерских штабах имени Шаймуратова также адресно помогают семьям мобилизованных и добровольцев. Им оказывают бытовую, юридическую, психологическую поддержку в формате одного окна. Поступающие в штаб заявки семей распределяют между волонтерами и в режиме реального времени следят за их исполнением.