В Башкирии произошёл пожар на ТЭЦ: без электричества остались более 34 тысяч человек

Сегодня, 17 октября, ночью зафиксировали пожар на «Приуфимской ТЭЦ». Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по ЧС.
Огонь повредил три ячейки масляных выключателей на площади 20 кв.м. Из-за возгорания в Благовещенске произошло отключение электричества. Без света остались 6333 дома и 34 778 человек.
Отмечается, что открытое горение ликвидировали, работы по устранению возгорания продолжаются. Электричество было восстановлено. Пострадавших нет. Администрация города попросила одевать детей в школу и детские сады теплее. Для нагрева и восстановления отопительной системы нужно не менее 4 часов.