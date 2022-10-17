В Башкирии произошёл пожар на ТЭЦ: без электричества остались более 34 тысяч человек

Сегодня, 17 октября, ночью зафиксировали пожар на «Приуфимской ТЭЦ». Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по ЧС.

Огонь повредил три ячейки масляных выключателей на площади 20 кв.м. Из-за возгорания в Благовещенске произошло отключение электричества. Без света остались 6333 дома и 34 778 человек.