В Башкирии иномарка влетела в электроопору

17 октября в Бирском районе произошла крупная авария. В ДТП есть жертвы.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, инцидент зафиксирован на 1 км автодороги Бирск-Осиновка-Емашево. 21-летняя девушка на «Мерседес Бенц С200» допустила съезд в кювет. Машина врезалась в электроопору и загорелась.

Госпитализация потребовалась водительнице и 22-летнему пассажиру. Через некоторое время пострадавший пассажир скончался в реанимационном отделении. Было установлено, что автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке. Обстоятельства ДТП уточняются.