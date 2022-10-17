В Башкирии отец шестерых детей устроил стрельбу

15 октября в полицию Салаватского района поступила жалоба от жительницы села Таймеево. Женщина рассказала, что на неё напал сосед.

Мужчина нанёс сельчанке телесные повреждения – ей потребовалась госпитализация. На место инцидента прибыли полицейские. Увидев сотрудников правоохранительных органов, мужчина произвёл выстрел. Он попал в руку одного из полицейских. К счастью, после правоохранителям удалось задержать дебошира.

Им оказался 33-летний ранее судимый местный житель. У мужчины изъяли пневматическое ружьё. По некоторой информации, мужчина женат и воспитывает шестерых детей. Однако супруги нигде не работают и ведут праздный образ жизни. Расследование случившегося продолжается.