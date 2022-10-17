В Башкирии во время пробежки на ребёнка напала собака

В апреле 2022 года жительница Учалинского района обратилась в правоохранительные органы с заявлением, что на её 10-летнего сына напала собака.

Выяснилось, что во время пробежки мальчика за предплечье укусила собака. Хозяин домашнего животного должен был соблюдать меры безопасности окружающих, однако правилами мужчина пренебрёг.