В Башкирии во время пробежки на ребёнка напала собака

В апреле 2022 года жительница Учалинского района обратилась в правоохранительные органы с заявлением, что на её 10-летнего сына напала собака.
Выяснилось, что во время пробежки мальчика за предплечье укусила собака. Хозяин домашнего животного должен был соблюдать меры безопасности окружающих, однако правилами мужчина пренебрёг.
Суд обязал хозяина собаки выплатить семье пострадавшего 15 тысяч рублей. Также мужчина был привлечен к административной ответственности – он обязан выплатить штраф в размере 4 тысяч рублей.