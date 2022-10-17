В Уфе девушку, которая насмерть сбила маму с ребёнком, отпустили из-под стражи

Сегодня, 17 октября, в Уфе состоялось заседание по делу о прекращении уголовного дела в отношении 28-летней девушки, которая насмерть сбила маму с ребёнком.

Напомним, на перекрестке улиц Софьи Перовской и Авроры молодая водительница допустила наезд на 38-летнюю женщину и её 5-летнего ребёнка, которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу. Девушка отвлеклась на собственного ребёнка в машине, не успела затормозить и перепутала педали, нажав на газ.

Сегодня девушку отпустили из зала суда. От потерпевшей стороны поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении молодой мамы. По решению суда уголовное дело прекратили за примирением сторон.

Гособвинитель возражал против прекращения уголовного дела, учитывая степень общественной опасности совершенного преступления. Вынесенное судебное решение будет обжаловано в апелляционном порядке.