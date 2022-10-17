В Башкирии ведутся поиски 9-летнего мальчика

В Нефтекамске волонтеры поисково-спасательной организации «БаРС» сообщили о старте поисков ребёнка.

Сегодня, 17 октября, без вести пропал 9-летний Константин Бухарев. Мальчик ушёл в школу утром, а обратно домой не вернулся. Ребёнок нуждается в медицинской помощи.