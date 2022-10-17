В Башкирии ведутся поиски 9-летнего мальчика

В Нефтекамске волонтеры поисково-спасательной организации «БаРС» сообщили о старте поисков ребёнка.
Сегодня, 17 октября, без вести пропал 9-летний Константин Бухарев. Мальчик ушёл в школу утром, а обратно домой не вернулся. Ребёнок нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшего ребенка: рост 125 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в желто-черную куртку, синюю школьную форму, желтую шапку.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении ребёнка, просят позвонить по телефону 8 937 3 102 112 либо обратиться в экстренные службы по номеру 112.