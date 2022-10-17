Прокуратура обжалует освобождение женщины, сбившей насмерть мать и ребенка в Уфе

Шокирующее решение вынес сегодня Кировский районный суд Уфы по резонансному ДТП на «Президент-отеле». Дарью Сорокину, которую обвиняют в смерти женщины и ее сына на пешеходном переходе, отпустили прямо из зала суда. И это на глазах мужа и отца погибших.

Особенно тяжело Гопиржону Ашурову было снова возвращаться в Уфу, но еще сложнее было находиться в одном коридоре с той, что лишила его супругу и младшего сына жизни.

В конце июля супруга и пятилетний сын Гопиржона Ашурова гуляли по парку. Когда мама и сын переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, их насмерть сбил автомобиль Nissan Juke. Все произошло на перекрестке улиц Софьи Перовской и Авроры. По одной из версий, Дарья Сорокина находящаяся в момент аварии за рулем, отвлеклась покормить грудного ребенка, а когда заметила пешеходов, перепутала педали.

Следствие длилось два с половиной месяца, Сорокина ждала окончания расследования дома. За это время подозреваемая и ее близкие просили потерпевших простить Дарью. И сегодня в ходе предварительного слушания Гопиржон Ашуров ходатайствовал о прекращении судопроизводства в отношении Сорокиной.

Суд учел совокупность ряда обстоятельств: полное и добровольное возмещение вреда от преступления виновной, принесение извинений, совершение обвиняемой преступления впервые и ее положительная характеристика. Анжелла Сафиуллина, начальник общего отдела, пресс-секретарь Кировского районного суда г. Уфы

По некоторым данным, речь идет о возмещении почти в 2,5 миллиона рублей. Ни Сорокина, ни ее родственники, которые пришли сегодня в суд, не стали комментировать решение служителей Фемиды. По словам потерпевшего, он не хотел, чтобы единственный ребенок подозреваемой рос без матери.

Я не могу своих близких вернуть, не хочу, чтобы ее ребенок остался сиротой. Ребенок не виноват. Гопиржон Ашуров, потерпевший

Между тем гособвинитель выступил против прекращения уголовного дела в отношении Сорокиной, которая по неосторожности убила двоих. Республиканская прокуратура готовит апелляционную жалобу.

Прокуратура намерена обжаловать судебное решение в апелляционном порядке. Регина Батталова, старший помощник прокурора Республики Башкортостан по взаимодействию со СМИ