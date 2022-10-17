В Уфе прошёл фестиваль «Молодое кино Башкортостана»

Это уже пятое мероприятие в поддержку новых талантов. На киномарафоне были представлены четыре картины: «Башкирские легенды», «Клюква Сталина», «Айназ» и «Шифт».
С помощью анимации Рустем Гайсин решил показать, что представляют дети, когда им рассказывают башкирские легенды. Для него это режиссёрский дебют. Особую роль также сыграла музыка. Композитором, а по совместительству и продюсером картины выступил Марат Файзуллин.
Авторы презентовали картину на фестивале «Молодое кино Башкортостана» от Союза кинематографистов республики. Цель проекта – поддержка начинающих режиссёров, сценаристов продюсеров. В рамках марафона свои работы представили Анастасия Аскарова, Динара Абдрашитова и Гульназ Галимуллина.
Союз кинематографистов Башкортостана постоянно в поиске талантов. 15 ноября при поддержке Фонда грантов главы республики пройдет питчинг для начинающих режиссёров, сценаристов, операторов, композиторов, продюсеров. Участники смогут представить свои проекты, а по итогам экспертная комиссия кинолаборатории выберет трёх победителей. Записаться на мастер-классы можно на сайте Союза кинематографистов Башкортостана.