Итоги Дня республики и поддержка военнослужащих: темы оперативки с Радием Хабировым

Радий Хабиров поручил сократить расходы на празднование Нового года. Имеющиеся средства необходимо направлять в первую очередь на развитие экономики республики, а также поддержку мобилизованных граждан и их семей. С таким обращением к главам муниципалитетов сегодня выступил Радий Хабиров. На оперативном совещании в правительстве региона глава Башкортостана уделил отдельное внимание тем, чьи отцы и мужья участвуют в специальной военной операции.

Богатым на события и очень важным по значимости на минувшей неделе стал вторник. В этот день республика отметила свой день рождения, и 11 же октября в Уфе открылся памятник Минигали Шаймуратову и защитникам Родины. Теперь с полной уверенностью можно сказать: историческая справедливость восстановлена.

Это на самом деле во всех смыслах историческая справедливость. Прежде всего, конечно, спасибо огромное нашему президенту, что интуитивно понял, поддержал нас и присвоил генералу звание Героя Российской Федерации посмертно. Это очень для нас важно было. И с кем бы я ни говорил, все в первую очередь говорят спасибо президенту за это. Ну и в целом, мне кажется, мы отдали дань всем павшим в боях за Родину. Получился красивый памятник, новое туристическое место. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Напомнил Радий Хабиров участникам оперативного совещания в правительстве и о распоряжении, которое глава подписал 11 октября. Оно касается 30 дополнительных мер поддержки для семей мобилизованных граждан. Руководитель Башкортостана попросил членов правительства довести до жителей информацию о новых региональных соцпреференциях.

Я благодарен правительству, что за очень короткий срок сформировали. Сегодня ну жно постоянно проводить брифинги, наша главная задача – это все довести до людей, прямо объясняйте постоянно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В повестке дня оперативного совещания сегодня значилось пять вопросов. Первый заместитель премьер-министра правительства республики Рустам Муратов доложил о перспективах взаимоотношений между Башкортостаном и Беларусью. План мероприятий по сотрудничеству двух республик включает более 70 направлений. По итогам визитов премьер-министра Беларуси и губернатора Гомельской области в Уфу были достигнуты новые договоренности.

Мы добавили в наши направления сотрудничества, в нашу программу отдельные контракты и соглашения. Это расширение сотрудничества в сфере строительства, поставок комплектующих для строительства многоэтажных парковок, сотрудничество в сфере проектирования и изготовления АЗС, поставка наших продуктов, произведенных в Республике Башкортостан. Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства, министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан

Партнерство с белорусскими производителями позволяет заместить импорт из недружественных стран, отметили на совещании в правительстве. По итогам же семи месяцев 2022 года общий внешнеторговый оборот нашей республики вырос на 31%. От внешнеэкономических участники оперативного совещания перешли к вопросам внутренним. Министр природопользования и экологии Башкортостана Нияз Фазылов рассказал о ходе реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами.

За три года реформы количество контейнеров и площадок увеличилось в три раза. В целях мониторинга вывоза и соблюдения графиков функционирует государственная информационная система «ТКО Башкортостан». В среднем плата граждан за услугу по обращению с ТБО составляет 95 рублей 6 копеек с человека. Нияз Фазылов, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан

Еще один достаточно наболевший вопрос, который обсудили на совещании, касался бесхозных автомобилей во дворах. Радий Хабиров попросил активизировать работу административных комиссий муниципальных образований по освобождению дворовых территорий от брошенных транспортных средств.

Вот вы сообщаете, что там 336 машин в работе, так не тяните, убирайте их. Это много – 336. Это, на минуточку, освобождается сразу 336 парковочных пространств, тем более они все там чумазые, грязные, там дети лазят. Подчеркиваю еще раз: это вопрос безопасности. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В завершение оперативного совещания глава республики расставил приоритеты на ближайшее будущее. Главной задачей, отметил Радий Хабиров, является обеспечение мобилизации, поддержка военнослужащих и их семей. Вместе с этим руководитель региона поручил главам муниципалитетов сократить бюджетные расходы на празднование Нового года.

Ничего нового не закупаете: если у вас там была какая-то архитектурная подсветка на Новый год, вот то, что есть, это поставьте, ничего нового делать не надо. Никаких новых елок, у вас все есть, уважаемые главы. Я запрещаю всё покупать для праздников, материальные какие-то объекты. Всё у всех есть. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан