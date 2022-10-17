Итоги Дня республики и поддержка военнослужащих: темы оперативки с Радием Хабировым

Радий Хабиров поручил сократить расходы на празднование Нового года. Имеющиеся средства необходимо направлять в первую очередь на развитие экономики республики, а также поддержку мобилизованных граждан и их семей. С таким обращением к главам муниципалитетов сегодня выступил Радий Хабиров. На оперативном совещании в правительстве региона глава Башкортостана уделил отдельное внимание тем, чьи отцы и мужья участвуют в специальной военной операции.
Богатым на события и очень важным по значимости на минувшей неделе стал вторник. В этот день республика отметила свой день рождения, и 11 же октября в Уфе открылся памятник Минигали Шаймуратову и защитникам Родины. Теперь с полной уверенностью можно сказать: историческая справедливость восстановлена.
Напомнил Радий Хабиров участникам оперативного совещания в правительстве и о распоряжении, которое глава подписал 11 октября. Оно касается 30 дополнительных мер поддержки для семей мобилизованных граждан. Руководитель Башкортостана попросил членов правительства довести до жителей информацию о новых региональных соцпреференциях.
В повестке дня оперативного совещания сегодня значилось пять вопросов. Первый заместитель премьер-министра правительства республики Рустам Муратов доложил о перспективах взаимоотношений между Башкортостаном и Беларусью. План мероприятий по сотрудничеству двух республик включает более 70 направлений. По итогам визитов премьер-министра Беларуси и губернатора Гомельской области в Уфу были достигнуты новые договоренности.
Партнерство с белорусскими производителями позволяет заместить импорт из недружественных стран, отметили на совещании в правительстве. По итогам же семи месяцев 2022 года общий внешнеторговый оборот нашей республики вырос на 31%. От внешнеэкономических участники оперативного совещания перешли к вопросам внутренним. Министр природопользования и экологии Башкортостана Нияз Фазылов рассказал о ходе реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами.
Еще один достаточно наболевший вопрос, который обсудили на совещании, касался бесхозных автомобилей во дворах. Радий Хабиров попросил активизировать работу административных комиссий муниципальных образований по освобождению дворовых территорий от брошенных транспортных средств.
В завершение оперативного совещания глава республики расставил приоритеты на ближайшее будущее. Главной задачей, отметил Радий Хабиров, является обеспечение мобилизации, поддержка военнослужащих и их семей. Вместе с этим руководитель региона поручил главам муниципалитетов сократить бюджетные расходы на празднование Нового года.
Никаких излишеств, вроде масштабных концертов и развлекательных мероприятий с приглашением артистов, быть не должно, отметил Радий Хабиров. Предприятиям также необходимо осмысленно подходить к организации праздников. Сейчас важно направить ресурсы на развитие экономики, подчеркнул глава.