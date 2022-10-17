Делегация из Башкирии доставила в Севастополь гумпомощь для раненых

Своих не бросаем! Предметы первой необходимости, медицинская техника, одежда и гостинцы от жителей республики. Делегация Всемирного курултая башкир прибыла в Крым для передачи гуманитарного груза.

Наши коллеги телеканала «СТВ 24» поделились кадрами. Лечебные учреждения Севастополя принимают раненых из зоны боевых действий, а после их стабилизации направляют в российские госпитали для дальнейшей реабилитации. 

Поступило сообщение, что раненым бойцам из Башкирии требуется поддержка. Мы узнали, что им нужно, закупили одежду, телефоны, готовили горячие обеды.

Альфира Валеева, волонтер
Фото №1 - Делегация из Башкирии доставила в Севастополь гумпомощь для раненых

Мы немедленно откликнулись, очень помогла Республика Башкортостан. Человек, получая ранение, не имеет возможности переодеться. Мы должны о нем позаботиться, дать гражданскую одежду, чтобы он мог нормально переселиться в другой госпиталь.

Юлдаш Юсупов, председатель исполкома Всемирного курултая башкир

Помощь  воинам-землякам была собрана в ходе акции «Тепло сердца»,  в которой  участвовали  все жители  Башкортостана. Они  передали бойцам  шерстяные носки, термобелье, перчатки, варежки и письма из дома.

Кроме материальной поддержки, нашим бойцам сегодня нужна и духовная, поэтому с нами приехали наши артисты, которые покажут импровизированный концерт, поднимут боевой дух, чтобы лечение проходило быстрее.

Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы РФ
БАШКОРТТАР-БСТ
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