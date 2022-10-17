Делегация из Башкирии доставила в Севастополь гумпомощь для раненых

Мы немедленно откликнулись, очень помогла Республика Башкортостан. Человек, получая ранение, не имеет возможности переодеться. Мы должны о нем позаботиться, дать гражданскую одежду, чтобы он мог нормально переселиться в другой госпиталь.

Юлдаш Юсупов, председатель исполкома Всемирного курултая башкир