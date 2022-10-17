Делегация из Башкирии доставила в Севастополь гумпомощь для раненых

Своих не бросаем! Предметы
первой необходимости, медицинская техника, одежда и гостинцы от жителей
республики. Делегация Всемирного курултая башкир прибыла в Крым для передачи гуманитарного
груза.
Наши коллеги телеканала
«СТВ 24» поделились кадрами. Лечебные учреждения Севастополя принимают раненых из
зоны боевых действий, а после их стабилизации направляют в российские госпитали
для дальнейшей реабилитации.
Поступило
сообщение, что раненым бойцам из Башкирии требуется поддержка. Мы узнали, что
им нужно, закупили одежду, телефоны, готовили горячие обеды.Альфира Валеева, волонтер
Мы
немедленно откликнулись, очень помогла Республика Башкортостан. Человек,
получая ранение, не имеет возможности переодеться. Мы должны о нем
позаботиться, дать гражданскую одежду, чтобы он мог нормально переселиться в
другой госпиталь.Юлдаш Юсупов, председатель исполкома Всемирного курултая башкир
Помощь воинам-землякам была собрана в ходе акции «Тепло
сердца», в которой участвовали
все жители Башкортостана.
Они передали бойцам шерстяные носки, термобелье, перчатки,
варежки и письма из дома.
Кроме
материальной поддержки, нашим бойцам сегодня нужна и духовная, поэтому с нами
приехали наши артисты, которые покажут импровизированный концерт, поднимут
боевой дух, чтобы лечение проходило быстрее.Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы РФ