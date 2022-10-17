Жительницы Башкирии организовали мини-цех по пошиву одежды для участников СВО

Неравнодушные жительницы Мелеуза организовали мини-цех по пошиву одежды для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Такая же идея родилась и у женщин Иглинского района, которые в свободное время шьют для солдат балаклавы.

Специальная военная операция сплотила неравнодушных жителей Мелеуза. С объявлением частичной мобилизации Елена Давыдова превратила одну комнату в доме в швейный мини-цех по пошиву одежды для военнослужащих. Таким образом она решила поддержать резервистов из Башкортостана.

На призыв о помощи нашим солдатам подключились и добровольцы. Одна из них – Эльза Семавина. Координатор общественного движения волонтеров «Золотые руки Ангела», занимается изготовлением тактических носилок для фронта. Процесс трудоёмкий, требующий точности и аккуратности.

Мастерская по пошиву носилок и флисовой одежды не пустует. Здесь каждый день трудится дружная команда добровольцев. У каждой свой рабочий график. При этом не все имеют образование швеи или закройщика, но объединяет одно – желание помочь нашим ребятам.

Свой вклад в победу вносят и швеи-добровольцы Иглинского района. Жительницы населённых пунктов Калтыманово и Кудеевка в свободное от работы время собираются вместе, чтобы сшить для солдат балаклавы. Уже изготовили 250 штук и скоро отправят всю партию на передовую.