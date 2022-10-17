В Уфе стартовала ежегодная спартакиада для первокурсников

Сегодня в Уфе стартовала ежегодная спартакиада для первокурсников «Арслановские игры».  Учащиеся Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы будут соревноваться по четырем видам спорта: в настольном  теннисе, шашках, кроссфите и впервые студенты проверят силы в киберспорте.

Состязания будут проходить в течение одного месяца, после чего судьи подведут итоги игр и определят самый спортивный факультет. Всего на турнир заявились 10 команд. Ранее соревнования проходили в онлайн-формате.

Две спартакиады прошли в заочном формате. Именно для первокурсников мы придумали эти соревнования, чтобы они заинтересовались.

Азамат Тухватуллин, директор спортклуба «Арслан»
Фото №1 - В Уфе стартовала ежегодная спартакиада для первокурсников
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