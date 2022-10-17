Сегодня в Уфе стартовала ежегодная спартакиада для первокурсников «Арслановские игры». Учащиеся Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы будут соревноваться по четырем видам спорта: в настольном теннисе, шашках, кроссфите и впервые студенты проверят силы в киберспорте.
Состязания будут проходить в течение одного месяца, после чего судьи подведут итоги игр и определят самый спортивный факультет. Всего на турнир заявились 10 команд. Ранее соревнования проходили в онлайн-формате.