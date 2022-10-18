В Башкирии отметили 20-летие горного колледжа им. Исмагила Тасимова

Акъярскому горному колледжу им. Исмагила Тасимова исполнилось 20 лет. За всё это время более двух тысяч выпускников получили рабочие профессии и начали трудовой путь как в предприятиях республики, так и за её пределами.
Учебное заведение готовит флотаторов, проходчиков, лаборантов химического анализа и других специалистов. В работе со студентами преподаватели и мастера используют современные технологии обучения.
На юбилеи коллектив колледжа получил благодарственные письмами «За добросовестный труд, достижения и заснули в сфере образования».