В Уфе футбольная команда «АМ – Эксперт» объявила набор мальчиков 2014 года

В Уфе детям дают возможность построить футбольную карьеру мечты. Команда «АМ – Эксперт» объявила набор мальчиков 2014 года. Занятия будут проводить бесплатно в спортшколе №31.

Подготовка юных футболистов ведется под руководством опытных тренеров. У ребят есть возможность укрепить физическое здоровье, обучиться работать в команде и спортивной дисциплине.

Дети футбольной команды «АМ – Эксперт» осваивают технику владения мячом, играют в товарищеские матчи и участвуют на турнирах и сборах. Выпускники команды после спортивной школы продолжают профессиональную карьеру во взрослых футбольных клубах Башкортостана и России.

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