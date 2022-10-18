В Уфе футбольная команда «АМ – Эксперт» объявила набор мальчиков 2014 года

В Уфе детям дают возможность построить футбольную карьеру мечты. Команда «АМ – Эксперт» объявила набор мальчиков 2014 года. Занятия будут проводить бесплатно в спортшколе №31.
Подготовка юных футболистов ведется под руководством опытных тренеров. У ребят есть возможность укрепить физическое здоровье, обучиться работать в команде и спортивной дисциплине.
Дети футбольной команды «АМ – Эксперт» осваивают технику владения мячом, играют в товарищеские матчи и участвуют на турнирах и сборах. Выпускники команды после спортивной школы продолжают профессиональную карьеру во взрослых футбольных клубах Башкортостана и России.