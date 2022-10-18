В Башкирии с разницей в два часа сбили мужчину и школьницу

17 октября в Октябрьском с разницей в два часа произошли две одинаковые аварии. Подробности инцидента сообщает ИА «Башинформ».

Около 07:18 на пересечении улиц Ленина и Новоселов неустановленный водитель сбил 54-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть. Водитель оставил пешехода без помощи и скрылся. Врачей вызвал случайный очевидец. Пострадавшему диагностировались сотрясение головного мозга.

В 09:28 у школы №4 по улице Космонавтов также неустановленный водитель допустил наезд на 14-летнюю девочку. Ей потребовалась госпитализация. Врачи диагностировали у неё ушиб локтя и бедра.