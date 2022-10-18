Радий Хабиров провёл совещание по вопросам создания Евразийского музея кочевых цивилизаций

Музей планируют разместить рядом с мавзолеем Тура-хана в Чишминском районе.

В обсуждении приняли участие руководители министерств и ведомств, эксперты в области археологии и туризма, а также представители проектных организаций и бизнес-сообщества. Главе республики представили архитектурную концепцию будущего музея. Рядом с ним планируют разместить визит-центр, «город мастеров», конноспортивный центр с ипподромом, дом кумыса, а также кафе и туристско-рекреационные объекты.

Глава Башкортостана поручил уже к началу декабря подготовить карту-схему с размещением основных музейных и рекреационных объектов, а также проработать транспортную доступность территории.