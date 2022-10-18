В Уфе мужчина забрался в квартиру к пенсионерке и жестоко избил её

По версии следствия, поздним вечером мужчина через балкон забрался в квартиру к местной жительнице, которая проживает в доме по улице Ленина. От шума пенсионерка проснулась и увидела, что неизвестный роется в её шкафу. Мужчина заметил, что женщина проснулась и стал наносить несчастной удары по различным частям тела. Злоумышленник снял с уфимки два золотых кольца, сережки, выхватил телефон и кошелёк, а после скрылся.