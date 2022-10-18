Уфа примет международную конференцию «Кочевые цивилизации средневековой Евразии»

Радий Хабиров провёл совещание по вопросам создания Евразийского музея кочевых цивилизаций. Его планируют разместить рядом с мавзолеем Тура-хана в Чишминском районе. В обсуждении приняли участие руководители министерств и ведомств, эксперты в области археологии и туризма, а также представители проектных организаций и бизнес-сообщества.

Главе республики представили архитектурную концепцию будущего музея. Рядом с ним планируют разместить визит-центр, «город мастеров», конноспортивный центр с ипподромом, дом кумыса, а также кафе и туристско-рекреационные объекты.

Сейчас учёные ведут исследования археологических находок, найденных на захоронениях недалеко от мавзолея. В их числе – несколько камней, которые, предположительно, являются могильными плитами с указанием имён погребённых. Это поможет установить связь с золотоордынским полководцем Тамерланом.

9 сентября Радий Фаритович презентовал концепцию на открытии музея «Шульган-Таш». Это точка притяжения для туристов, ученых, это место силы.

Урал Кильсенбаев, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике
Фото №1 - Уфа примет международную конференцию «Кочевые цивилизации средневековой Евразии»

Глава Башкортостана поручил проработать транспортную доступность территории и подготовить карту-схему с размещением основных музейных и рекреационных объектов уже к началу декабря. Именно тогда Уфа будет принимать международную научно-практическую конференцию «Кочевые цивилизации средневековой Евразии». Сегодня состоялось заседание оргкомитета. Ожидается участие ученых со всей России и стран СНГ. Форум посвящен памяти основателя археологии в республике  Нияза Мажитова. 

Пока мы разрабатываем концепцию Музея кочевых цивилизаций, важно услышать мнение коллег из других городов, регионов и даже стран. Мы постараемся взять правильное направление в архитектуре музея, в создании его экспозиции.

Данир Гайнуллин, директор НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан
Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ