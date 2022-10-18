Уфа примет международную конференцию «Кочевые цивилизации средневековой Евразии»

Радий Хабиров провёл совещание по вопросам создания Евразийского музея кочевых цивилизаций. Его планируют разместить рядом с мавзолеем Тура-хана в Чишминском районе. В обсуждении приняли участие руководители министерств и ведомств, эксперты в области археологии и туризма, а также представители проектных организаций и бизнес-сообщества.
Главе республики представили архитектурную концепцию будущего музея. Рядом с ним планируют разместить визит-центр, «город мастеров», конноспортивный центр с ипподромом, дом кумыса, а также кафе и туристско-рекреационные объекты.
Сейчас учёные ведут исследования археологических находок, найденных на захоронениях недалеко от мавзолея. В их числе – несколько камней, которые, предположительно, являются могильными плитами с указанием имён погребённых. Это поможет установить связь с золотоордынским полководцем Тамерланом.
Глава Башкортостана поручил проработать транспортную доступность территории и подготовить карту-схему с размещением основных музейных и рекреационных объектов уже к началу декабря. Именно тогда Уфа будет принимать международную научно-практическую конференцию «Кочевые цивилизации средневековой Евразии». Сегодня состоялось заседание оргкомитета. Ожидается участие ученых со всей России и стран СНГ. Форум посвящен памяти основателя археологии в республике Нияза Мажитова.