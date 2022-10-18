Уфа примет международную конференцию «Кочевые цивилизации средневековой Евразии»

Радий Хабиров провёл совещание по вопросам создания Евразийского музея кочевых цивилизаций. Его планируют разместить рядом с мавзолеем Тура-хана в Чишминском районе. В обсуждении приняли участие руководители министерств и ведомств, эксперты в области археологии и туризма, а также представители проектных организаций и бизнес-сообщества.