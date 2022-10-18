«Для нас это важная дорога»: в Башкирии запущено движение по обновленному участку трассы М-5

В Туймазинском районе сегодня запустили движение на обновлённом участке федеральной трасы М-5. Об этом заявил на своей странице в социальных сетях Радий Хабиров. Рядом с посёлком Кандры практически с нуля построили новую шестиполосную дорогу и транспортную развязку.

Вместо двух сразу шесть полос для движения, встречные потоки при этом разделены барьерными ограждениями. Всё это позволяет свести вероятность дорожно-транспортных происшествий к минимуму. Обновленный участок федеральной трассы М-5 в Туймазинском районе построен с соблюдением всех требований и норм безопасности к дорогам первой категории.

Первой по обновленной трассе проезжает дорожная техника. Пропускная способность этого участка увеличилась с 14 до 43 тысяч автомобилей в сутки. На всём протяжении предусмотрено современное светодиодное освещение.

Данный объект – это километр 1336-1344. Он протяженностью 8 км. Сюда входит 8 км дороги и одно искусственное сооружение – развязка. Павел Новиков, генеральный директор подрядной организации

Практически всё для безопасности автомобилистов и пешеходов. Транспортная развязка на пересечении с региональной дорогой Кандры – Сайраново позволит жителям этих населенных пунктов без риска пересекать федеральную трассу. Транзитный транспорт в сторону Москвы или Челябинска при этом сможет проезжать этот участок дороги, не сбавляя скорости и, главное, безопасно.

У нас в Башкортостане одна из самых разветвленных сетей в стране, по протяженности вторая, поэтому мы уделяем большое внимание дорожному полотну, строительству новых дорог и, конечно, федеральная трасса М-5 «Урал», 300 км которой проходят по Башкортостану, для нас это важная дорога: по ней идут грузы, едут инвесторы, в целом влияет на развитие экономики Башкортостана и всей страны. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Подобные скоростные, хорошо оборудованные автотрассы имеют огромное стратегическое значение для Башкортостана. Они содействуют привлечению инвестиций, развитию экспортной деятельности. Помогают раскрыть потенциал прилегающих к ним территорий, отметил премьер-министр республики.

Здесь сегодня введен в эксплуатацию первый участок в рамках модернизации комплексной системы России по расширению автомобильных дорог. Такое указание было получено правительством в 2018 году от президента РФ, в 2019 году были выполнены проектные работы, и начиная с 20-го по сегодняшний день реализован первый объект 7,5 километров. Александр Михайлов, и.о. начальника Управления федеральных дорог «Приуралье»