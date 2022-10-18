«Для нас это важная дорога»: в Башкирии запущено движение по обновленному участку трассы М-5

В Туймазинском районе сегодня запустили движение на обновлённом участке федеральной трасы М-5. Об этом заявил на своей странице в социальных сетях Радий Хабиров. Рядом с посёлком Кандры практически с нуля построили новую шестиполосную дорогу и транспортную развязку.
Вместо двух сразу шесть полос для движения, встречные потоки при этом разделены барьерными ограждениями. Всё это позволяет свести вероятность дорожно-транспортных происшествий к минимуму. Обновленный участок федеральной трассы М-5 в Туймазинском районе построен с соблюдением всех требований и норм безопасности к дорогам первой категории.
Первой по обновленной трассе проезжает дорожная техника. Пропускная способность этого участка увеличилась с 14 до 43 тысяч автомобилей в сутки. На всём протяжении предусмотрено современное светодиодное освещение.
Практически всё для безопасности автомобилистов и пешеходов. Транспортная развязка на пересечении с региональной дорогой Кандры – Сайраново позволит жителям этих населенных пунктов без риска пересекать федеральную трассу. Транзитный транспорт в сторону Москвы или Челябинска при этом сможет проезжать этот участок дороги, не сбавляя скорости и, главное, безопасно.
Подобные скоростные, хорошо оборудованные автотрассы имеют огромное стратегическое значение для Башкортостана. Они содействуют привлечению инвестиций, развитию экспортной деятельности. Помогают раскрыть потенциал прилегающих к ним территорий, отметил премьер-министр республики.
Всего на федеральной трассе М-5 «Урал», которая проходит по территории Башкортостана, в ближайшие два года планируется ввести в эксплуатацию 72 километра новых дорог. К 2030 же году проезжая часть на всем протяжении от границы с Татарстаном и до границы с Челябинской областью как минимум должна стать четырёхполосной.