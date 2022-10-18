В Башкирии первый в эпидсезоне вирус гриппа H3N2

В башкирской столице выявили один случай гриппа вируса А подтипа H3N2. Об этом на оперативном совещании в администрации Уфы сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РБ Галина Пермина.
Чиновница уточнила, что вирус был завезён в республику из Египта. Галина Пермина также сообщила, что в целом по Башкирии отмечается снижение заболеваемости ОРВИ.
По сравнению с прошлой неделей, заболеваемость снизилась на 18,4%. Роспотребнадзор рекомендует в сезонный период высокой заболеваемости пользоваться защитными средствами органов дыхания для предотвращения распространения вируса.