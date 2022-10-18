В Уфе осудили группу похитителей и вымогателей

В Уфе осудили четырех преступников, обвиненных в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Как сообщает ведомство, четыре злоумышленника похитили мужчину в феврале 2021 года. Потерпевшего выманили из дома и увезли в неизвестном направлении. Незаконно удерживая похищенного, преступники избивали его и требовали 200 тысяч рублей.
Жертва согласилась отдать деньги, однако в тот день похитители стали богаче всего лишь на 7 тысяч рублей. Предполагалось, что жертва передаст своим обидчикам деньги позже, но мужчина обратился в полицию. Обвиняемых осудили на пять лет и один месяц с отбыванием в колонии строгого режима.