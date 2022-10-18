В Башкортостане проводят импортозамещение семян подсолнечника

Минимум половина полей подсолнечника должна быть засеяна отечественными семенами. Таковы планы на ближайшие три года. Импортозамещение необходимо, чтобы обеспечить продовольственную безопасность. Селекция велась несколько лет. Полученный материал должен быть устойчив к российским погодным условиям. Впервые четыре вида гибридных семян – Имидж, Гранд, Горфилд и Донской 22 – возделали в Башкортостане.
У полей в Башкортостане появился Имидж. Такое название у гибридных семян подсолнечника, которые впервые возделывали в республике. Кроме того, испытывали ещё три новых для региона вида: Гранд, Горфилд и Донской 22.
Уборка этой осенью позже. В 2021 году в этот период данные работы уже завершали. Специалисты сетуют на погоду. Весной позже начали посев.
Селекционеры старались уменьшить работу в поле. По словам специалистов, нет необходимости в дополнительной междурядной обработке, достаточно гербицидной. Собрать с этого поля планируют около 25 центнеров с гектара. Это производственный участок, из данных семян сделают масло. А вот в Абзелиловском районе получат материал для будущего посева. Урожай с тестовых 100 гектаров в республике соберут и отправят в Краснодар. Там централизованно со всей страны проведут обработку семян с трех тысяч экспериментальных гектаров, засеянных в разных регионах России.
В этом году в стране 75% урожая подсолнечника получено из импортных семян. 25% – это российские сортовые и гибридные.