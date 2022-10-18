В Башкирии начали обучать детей башкирскому языку через туризм

Учить башкирский язык через туризм. В республике организовали культурно-образовательный проект. В нем принимают участие школьники. Детей отправляют в тур по Гафурийскому району, где они погружаются в историю и национальную культуру. Проект «Я изучаю башкирский язык» реализуется на грант главы Республики Башкортостан.

Стрельба из лука – так начинается урок башкирского языка. И попасть в цель – не самое главное. Дети должны на практике ощутить, как непросто натянуть тетиву. Башкиры искусством стрельбы из лука владели издавна. Через игру молодежь изучает и язык, и национальную культуру.

Гафурийский район открылся с новой стороны. Такое запоминается лучше, чем просто учить на уроке. В сердце проникает. Мадина Хамидуллина и Алия Искакова, ученицы БРГИ № 1 им. Р. Гарипова

Одна из площадок турмаршрута – эпицентр этнокультурных традиций башкир. Национальные танцы и песни и целый ряд мастер-классов по изготовлению курая, игре на кубызе и даже на подковах лошади.

Проект «Я изучаю башкирский язык» проводится на грант главы республики. Туристический маршрут для детей включает в себя посещение четырех населенных пунктов. В каждом есть достопримечательность, известная в республике.

С посещения музея, посвященного Джалилю Киекбаеву, стартует поездка. Туристическая точка находится на малой родине языковеда – в деревне Каран-Елга. В соседней деревне детям презентовали ролики из разных фильмов. Их объединяет локация – подножие скалы Уклы Кая. По турмаршруту дети увидят ее воочию.