В Уфе прошла научно-практическая конференция национальных видов спорта

Гости мероприятия, а также специалисты и тренеры обсуждают перспективы развития разных дисциплин. А студентам башкирских вузов представили выставку-презентацию с участием ведущих спортсменов по стрельбе из традиционного лука, национальной борьбе корэш и не только.

Будут затронуты исторические вопросы возникновения национальных видов спорта и популяризация, подготовка кадров на селе.

Лилия Макина, директор Башкирского института физической культуры

Научно-практическая конференция проходит при поддержке грантов. И это все проходит в рамках большой работы по подготовке игр Евразиады, которая состоится в 2023 году в Уфе. 

Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе прошла научно-практическая конференция национальных видов спорта

К примеру, в мас-рестлинге башкирские спортсмены заявили о себе на российском уровне. Так, в этом году учащиеся Башкирского государственного университета и БГМУ на чемпионате мира завоевали 4 бронзовые награды. А по итогам первенства страны сразу два представителя республики вошли в состав российской сборной в этом виде спорта. Также вернулись с медалями первенства мира из Астаны борцы на поясах.

Я из деревни в Кигинском районе. Там начинала и здесь продолжила. Занимаюсь с 6-го класса. Нравится этот вид спорта.

Фидалия Миндиярова, бронзовый призер первенства мира по борьбе на поясах 
Акции БСТ
Пенальти