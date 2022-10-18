В Уфе прошла научно-практическая конференция национальных видов спорта

Гости мероприятия, а также специалисты и тренеры обсуждают перспективы развития разных дисциплин. А студентам башкирских вузов представили выставку-презентацию с участием ведущих спортсменов по стрельбе из традиционного лука, национальной борьбе корэш и не только.
К примеру, в мас-рестлинге башкирские спортсмены заявили о себе на российском уровне. Так, в этом году учащиеся Башкирского государственного университета и БГМУ на чемпионате мира завоевали 4 бронзовые награды. А по итогам первенства страны сразу два представителя республики вошли в состав российской сборной в этом виде спорта. Также вернулись с медалями первенства мира из Астаны борцы на поясах.