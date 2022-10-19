В Башкирии в аварии погибли два человека, а пострадали четверо

Сегодня, 19 октября, в Иглинском районе произошла крупная авария. Инцидент зафиксирован на 1502 км автодороги М-5. На трассе столкнулись ВАЗ-2112 и «Хёндай Крета».

От сильнейшего столкновения на дороге в темное время суток после дождя погибли 20-летние водитель и пассажирка «Лады». Отмечается, что у парня за рулём авто не было водительских прав.