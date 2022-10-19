В Уфе мужчина сжёг машину бывшей сожительницы из-за ревности

Инцидент произошёл на территории медицинского учреждения, в котором уфимка работает медсестрой. В злополучный вечер она находилась на дежурстве. Женщина сразу рассказала правоохранителям, что к инциденту может быть причастен её 51-летний бывший сожитель.

Опасения уфимки подтвердились – задержанный бывший возлюбленный признал причастность к случившемуся. Выяснилось, что пара несколько раз сходилась и расходилась, но наладить отношения так и не смогла. Из-за ревности и обиды на очередное расставание мужчина решил поджечь автомобиль женщины, который заметил на парковке случайно. Транспорт восстановлению не подлежит, хоть огонь и удалось быстро потушить. Мужчина стал фигурантом уголовного дела.