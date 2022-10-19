«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о доставке всех пенсий «Почтой Россией»

Исключительное право на доставку пенсий может быть закреплено за «Почтой Россией». Такой законопроект в Госдуму страны внесли депутаты «Единой России». Сейчас этим также могут заниматься частные компании.

По словам авторов инициативы, бывают случаи, когда частники месяцами носят пенсию по адресам уже умерших людей или вовсе не исполняют обязательства. Кроме того, сотрудники сторонних организаций избегают социальной нагрузки, предпочитая работать там, где проще – в крупных городах и густонаселенных районах, а не в отдаленных селах.

По нашему мнению, если исключительное право по доставке пенсии наличными закрепят за «Почтой России», это будет не только удобно для пенсионеров, но и безопасно. Почта сможет гарантировать получателю доставку выплаты в срок даже в самые удаленные населенные пункты.

Ленард Шафиков, директор УФПС Республики Башкортостан АО «Почта России»
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