«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о доставке всех пенсий «Почтой Россией»

Исключительное право на доставку пенсий может быть закреплено за «Почтой Россией». Такой законопроект в Госдуму страны внесли депутаты «Единой России». Сейчас этим также могут заниматься частные компании.

По словам авторов инициативы, бывают случаи, когда частники месяцами носят пенсию по адресам уже умерших людей или вовсе не исполняют обязательства. Кроме того, сотрудники сторонних организаций избегают социальной нагрузки, предпочитая работать там, где проще – в крупных городах и густонаселенных районах, а не в отдаленных селах.