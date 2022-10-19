В Кугарчинском районе Башкирии прошла «Гонка героев»

На стадионе «Беркут» в селе Мраково прошла «Гонка героев» среди команд сельских поселений, учреждений, предприятий и организаций Кугарчинского района. Всего в гонке приняли участие 30 команд. В каждой из них было по три участника.

За каждый недочет героям приходилось делать по десять приседаний. Всего полоса состояла из 13 препятствий: брусья, стрельба из лука, гонка на тачке, катание колеса и многое другое.

Действительно это развивает командный дух. Все вы разделились на команды. Задача – эту полосу препятствий совместно, сплоченно пройти, друг другу помогать. Марат Искужин, глава администрации Кугарчинского района

По словам участников и организаторов, такого рода соревнования, проводятся впервые, но в будущем многие изъявили желание выйти на старт «Гонки героев». По итогу первыми среди сельских поселений стала команда Уральского сельсовета, а среди организаций и предприятий золото взяли сотрудники Кугарчинского дорожно-ремонтного строительного управления.