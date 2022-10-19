Башкирские спортсмены вернулись домой с медалями первенства мира по борьбе на поясах

Это один из немногих видов спорта, где российские атлеты по-прежнему могут выступать на международном уровне. Республику в Астане представили четыре спортсмена.

 У юношей серебряную медаль завоевал Артур Зарипов. Эта его четвертая награда с первенства мира. В ноябре воспитанник чекмагушевской школы борьбы выступит на Кубке мира среди взрослых. Данир Биккузин проиграл в поединке за третье место и стал четвертым. У девушек Фидалия Миндиярова замкнула тройку сильнейших, а Камила Рафикова остановилась в шаге от победы.

В финал вышла с казашкой. В прошлом году она победила нашу девочку. Я видела, как она борется и я видела, что она чуть опытнее и чуть сильнее.

Камила Рафикова, серебряный призер первенства мира по борьбе на поясах

За выход в финал боролся с соперником из Казахстана. В финале бился с представителем Узбекистана, но сам упал, хотя мог выиграть золото.

Артур Зарипов, серебряный призер первенства мира по борьбе на поясах
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