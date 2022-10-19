Башкирские спортсмены вернулись домой с медалями первенства мира по борьбе на поясах

Это один из немногих видов спорта, где российские атлеты по-прежнему могут выступать на международном уровне. Республику в Астане представили четыре спортсмена.
У юношей серебряную медаль завоевал Артур Зарипов. Эта его четвертая награда с первенства мира. В ноябре воспитанник чекмагушевской школы борьбы выступит на Кубке мира среди взрослых. Данир Биккузин проиграл в поединке за третье место и стал четвертым. У девушек Фидалия Миндиярова замкнула тройку сильнейших, а Камила Рафикова остановилась в шаге от победы.