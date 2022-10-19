В Стерлитамаке завершился VIII Кубок Евразии по всестилевому карате

Он объединил в себе два турнира – международный фестиваль среди детей и ветеранов, а также всероссийские соревнования. По результатам состязаний спортсмены могли получить звания кандидатов в мастера спорта. Соревнования позволили выявить участников на международный турнир по всестилевому карате, который пройдёт с 1 по 5 ноября в Орле.

Рекордные цифры: 2553 участника, около 1600 спортсменов, 36 регионов, пять стран, в том числе есть Донецкая и Луганская народные республики.

Многие ребята были из разных регионов России, много других стран. Уровень довольно высок, мне есть чему можно поучиться, что-то исправить, что-то изменить.

Стерлитамак на VIII Кубке Евразии по всестилевому карате представляли воспитанники спортивного клуба «Шотокан» и «Сёторю», а также впервые бойцы «Батыра» и «Витязя». По итогам соревнований в общем зачете Республика Башкортостан заняла первое место на всероссийском и международном турнирах. В ближайшем будущем организаторы хотят провести в Стерлитамаке уже официальные международные состязания, где можно будет выполнить звание мастера спорта международного класса.