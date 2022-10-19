В Уфе прошло первенство Башкирии по прыжкам на лыжах с трамплина

У нас сейчас омоложение идет, старшие ребята уходят. Но у нас молодые с Игорем Владимировичем Леонтьевым, он старший тренер города, вывозит, и мы практически не проигрываем всероссийские соревнования. Но хочется сказать: помогите нам с трамплинами. Куда это годится, что 21 век, а мы пешком ходим.

Рамиль Абраров, заслуженный тренер России по прыжкам на лыжах с трамплина