В Уфе прошло первенство Башкирии по прыжкам на лыжах с трамплина

В Уфе прошло открытое первенстве Башкирии по прыжкам на лыжам с трамплина и лыжному двоеборью. Участие принимали спортсмены от 10 до 15 лет, в том числе и те, кто вернулся из Сочи, где прошел чемпионат России. Какие успехи у современных ребят, которые, по сути, должны продолжать богатые олимпийские традиции прыгунов с трамплина из Башкортостана?
Дебютный старт – и сразу победа. Эмиль Файзутдинов взошел на высшую ступень призового подиума республиканских соревнований по прыжкам с трамплина. К этому результату он шел три года.
Эмиль Файзутдинов может быть до конца и не осознает, но он один из продолжателей славных традиций башкирской школы по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью.
Ради детей стараются и тренеры, и вся школа. Летом выручает специальное покрытие, пусть этим щеткам и больше полувека. Лыжи, как и зимой, смазывают парафином, плавят утюгом и шлифуют. Но этого недостаточно, чтобы показать всю свою силу. Трамплинам уже более 70 лет. Это раритет. К тому же, нет канатной дороги, а это значит, что сохранить силы для соревновательных прыжков нереально. Изматывающие подъемы порой мешают показать всю мощь на республиканских соревнованиях.
Уфимская спортивная школа по прыжкам с трамплина и двоеборью славится на всю страну и мир. Ребята из Башкортостана выступают на играх с 1984 года. И у нынешних ребят есть желание пойти по стопам своих предшественников.
И, пожалуй, этим все сказано.