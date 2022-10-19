В Уфе прошло первенство Башкирии по прыжкам на лыжах с трамплина

В Уфе прошло открытое первенстве Башкирии по прыжкам на лыжам с трамплина и лыжному двоеборью. Участие принимали спортсмены от 10 до 15 лет, в том числе и те, кто вернулся из Сочи, где прошел чемпионат России. Какие успехи у современных ребят, которые, по сути, должны продолжать богатые олимпийские традиции прыгунов с трамплина из Башкортостана?

Дебютный старт – и сразу победа. Эмиль Файзутдинов взошел на высшую ступень призового подиума республиканских соревнований по прыжкам с трамплина. К этому результату он шел три года.

Меня привела мама. Она рассказала, что есть такой прекрасный спорт, я захотел им заниматься.

Эмиль Файзутдинов, победитель соревнований

Эмиль Файзутдинов может быть до конца и не осознает, но он один из продолжателей славных традиций башкирской школы по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью.

Вырос на этом трамплине. Детство здесь провел. Уфа является одной из кузниц в подготовке прыгунов с трамплина и лыжного двоеборья. 

Ринат Муртазин, ветеран спорта

Ради детей стараются и тренеры, и вся школа. Летом выручает специальное покрытие, пусть этим щеткам и больше полувека. Лыжи, как и зимой, смазывают парафином, плавят утюгом и шлифуют. Но этого недостаточно, чтобы показать всю свою силу. Трамплинам уже более 70 лет. Это раритет. К тому же, нет канатной дороги, а это значит, что сохранить силы для соревновательных прыжков нереально. Изматывающие подъемы порой мешают показать всю мощь на республиканских соревнованиях.

Фото №1 - В Уфе прошло первенство Башкирии по прыжкам на лыжах с трамплина
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На самом деле соревнования очень классно провели, все очень организованно получилось. Единственная помеха – это несовременные трамплины.

Роман Иванов, участник соревнований

У нас сейчас омоложение идет, старшие ребята уходят. Но у нас молодые с  Игорем Владимировичем Леонтьевым, он старший тренер города, вывозит, и мы практически не проигрываем всероссийские соревнования. Но хочется сказать: помогите нам с трамплинами. Куда это годится, что 21 век, а мы пешком ходим.

Рамиль Абраров, заслуженный тренер России по прыжкам на лыжах с трамплина

Уфимская спортивная школа по прыжкам с трамплина и двоеборью славится на всю страну и мир. Ребята из Башкортостана выступают на играх с 1984 года. И у нынешних ребят есть желание пойти по стопам своих предшественников.

Я очень хочу попасть в сборную, потому что обожаю это просто.

Илья Шершев, участник соревнований

И, пожалуй, этим все сказано.

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