Врачи Башкирии провели сложную операцию на легочные артерии

Операция длилась два часа. Врачи через прокол в бедренной вене ввели инструменты в легочные артерии. Специальным баллончиком врачи раздули и увеличили просвет артерий. Благодаря этому нагрузка на сердце по прокачиванию крови через лёгкие уменьшилась, улучшилось насыщение крови кислородом. Пациент уже на операционном столе почувствовал себя лучше, у него прекратилась одышка.