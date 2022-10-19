Врачи Башкирии провели сложную операцию на легочные артерии

Кардиологи Уфы провели технически сложную операцию на легочные артерии. Подробности сообщает министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.
В больницу поступил 42-летний пациент с жалобами на внезапную одышку, слабость и потливость. Врачи поставили неутешительный диагноз — тромбоэмболия легочных артерий, тромбоз глубоких вен обеих нижних конечностей. Выяснилось, что годом ранее мужчина болел коронавирусом. Медики предположили, что заболевание дало осложнения. Состояние пациента было критичным, поэтому оперировать мужчину решили сразу.
Операция длилась два часа. Врачи через прокол в бедренной вене ввели инструменты в легочные артерии. Специальным баллончиком врачи раздули и увеличили просвет артерий. Благодаря этому нагрузка на сердце по прокачиванию крови через лёгкие уменьшилась, улучшилось насыщение крови кислородом. Пациент уже на операционном столе почувствовал себя лучше, у него прекратилась одышка.