В БашГУ начал работу гуманитарный центр «Мы вместе»

В БашГУ начал функционировать гуманитарный центр «Мы вместе», который оказывает комплексную поддержку семьям мобилизованных граждан, куда входит и социальная, и юридическая, и психологическая помощь.
Центр ежедневно организовывает сбор продуктов, медикаментов и одежды военнослужащим. Инициаторами его создания выступили студенты университета, пожелавшие оказывать посильную помощь. Ученики старших курсов Института права БашГУ совместно с преподавателями ведут правовые консультации в «Юридической клинике Института права БашГУ». Помощь гражданам оказывается с понедельника по четверг. Консультанты работают с гражданскими, жилищными, семейными, наследственными спорами.
Наряду с консультациями оказывается помощь в сборе, составлении и оформлении необходимых документов. Кроме того, Башкирский государственный университет нацелен и на оказание бесплатной психологической помощи. Прием ведут опытные преподаватели, аспиранты и магистранты. Двери Центра БашГУ открыты для всех, в том числе и для малоимущих слоев населения, инвалидов, граждан Украины, Луганской и Донецкой народных республик. Центр вуза помогает и своим студентам – попавших в трудное положение из-за мобилизации близких родственных, университет обеспечивает им материальную поддержку, размеры которой определяются индивидуально стипендиальной комиссией.