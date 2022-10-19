В БашГУ начал работу гуманитарный центр «Мы вместе»

Наряду с консультациями оказывается помощь в сборе, составлении и оформлении необходимых документов. Кроме того, Башкирский государственный университет нацелен и на оказание бесплатной психологической помощи. Прием ведут опытные преподаватели, аспиранты и магистранты. Двери Центра БашГУ открыты для всех, в том числе и для малоимущих слоев населения, инвалидов, граждан Украины, Луганской и Донецкой народных республик. Центр вуза помогает и своим студентам – попавших в трудное положение из-за мобилизации близких родственных, университет обеспечивает им материальную поддержку, размеры которой определяются индивидуально стипендиальной комиссией.